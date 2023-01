Ucraina: bombe russe su Kiev, ferito un ragazzo

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato a Kiev in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla capitale ucraina: lo ha reso noto l'amministrazione militare, come riporta Ukrinform.

Nel corso dell'attacco la difesa ucraina ha "abbattuto 20 obiettivi aerei sopra la capitale", ha precisato l'amministrazione senza fornire altre informazioni.

Esplosioni erano state segnalate in precedenza nelle regioni ucraine di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. L'allarme antiaereo è scattato in diversi oblast del Paese. (ANSA).