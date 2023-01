Harry: 'Rivoglio mio padre e mio fratello ma mi hanno tradito'

"Il silenzio è tradimento": in vista dell'uscita del memoir 'Spare - Il Minore', il principe Harry non vede "spazi di pace" con la casa reale che per sei anni non ha fatto nulla per proteggere lui e la moglie Meghan dalle "menzogne" della stampa. Il secondogenito di Lady Diana si sfogherà domenica sulla Cbs e su Itv. Le interviste, di cui le reti oggi hanno diffuso brevi anticipazioni, andranno in onda domenica alla vigilia della pubblicazione il 10 gennaio del libro scritto con l'aiuto del premio Pulitzer J.R. Moehringer ('The Tender Bar' da cui ètratto il film di George Clooney con Ben Affleck protagonista) per il colosso del libro Penguin Random House.



Il target sarà soprattutto William, secondo indiscrezioni della stampa britannica: mentre re Carlo ne uscirà "meglio del previsto", l'esplosivo memoir, in cui Harry esprime la sua frustrazione per esser stato ridotto a "ruota di scorta' della Corona, "è duro" con il principe di Galles, e anche Kate Middleton "ne fa le spese", ha detto una fonte al domenicale britannico Sunday Times: "Tutto è messo a nudo. Ci sono particolari precisi e la descrizione di una lite tra fratelli. Non vedo come William e Harry potranno mai far pace dopo questo". Su Itv Harry è stato intervistato da Tom Bradby, il conduttore di News at 10 che il Duca conosce bene da quando era teen-ager. "Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere mio fratello", confida al giornalista vicino ai fratelli Windsor da quando negli anni '90 era Royal Correspondent: "Loro però non hanno mostrato la minima voglia di riconciliarsi. Pensano che sia meglio tenerci nel ruolo dei cattivi".



Per il minore dei figli di Carlo e Diana, "non avrebbe dovuto finire cosi". Harry allude, in entrambi i trailer, "alle fughe di notizie e alle notizie false" diffuse da Buckingham Palace e parla di giornalisti letteralmente "imboccati" per raccontare la versione del Palazzo: "Così quando dicono per sei anni che non possono fare un comunicato per proteggerci ma lo fanno per altri membri della famiglia si arriva a un punto in cui il silenzio è tradimento", dice al giornalista americano Anderson Cooper che lo ha portato a 'Sixty Minutes' conquistandone la fiducia con una storia familiare parallela alla sua. Rampollo di una famiglia complicata (la madre Gloria Vanderbilt, erede di una dinastia con le radici nella 'Gilded Age', ha visto l'altro figlio Carter buttarsi dalla finestra ed è morta con quell'immagine ancora davanti agli occhi), Cooper è autore della podcast 'All There Is', un'esplorazione personale sui traumi emotivi e l'elaborazione del lutto: "Per lui l'intervista è uno scoop - ha detto una fonte del Daily Mail - ma anche Harry ci guadagna portando le sue campagne per la salute mentale in un programma guardato da tutti i politici e i decision-maker".