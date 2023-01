Giappone, prima cerimonia da residenza reale in 3 anni

Prima cerimonia ufficiale di inizio anno dal 2020 per la famiglia reale giapponese, dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19.

L'imperatore Naruhito, la consorte Masako e la figlia Aiko si sono presentati per il tradizionale saluto dal balconcino della residenza ufficiale al centro di Tokyo, protetti da un pannello di vetro.

"Sono lieto di celebrare il nuovo anno con voi tutti, e mi auguro che il 2023 sia un periodo di pace e prospero per tutti voi", ha detto il monarca rivolto alla folla. Sei saluti ufficiali sono previsti durante la giornata e circa 9.600 persone sono state scelte con un'apposita lotteria per visitare i giardini del palazzo: un sistema pensato per evitare eccessivi assembramenti in un periodo in cui i contagi da Covid sono in aumento anche in Giappone.