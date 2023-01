Da Bill Gates la più grande donazione del 2022, 5 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 02 GEN - Bill Gates ha effettuato la donazione in beneficenza maggiore del 2022, versando 5 miliardi di dollari nella fondazione creata con l'ex moglie Melinda.

Il co-fondatore di Microsoft ha sborsato 5 miliardi, secondo la classifica del Chronicle of Philanthropy, per sostenere il lavoro della Bill & Melinda Gates Foundation nella salute globale, nello sviluppo, e nella difesa e nell'istruzione degli Stati Uniti. Il patrimonio netto di Gates è stimato in 104 miliardi di dollari. L'elenco delle 10 maggiori donazioni di beneficenza annunciate da individui o dalle loro fondazioni ha totalizzato quasi 9,3 miliardi di dollari nell'anno appena concluso: due (inclusa quella di Gates) hanno superato il miliardo di dollari e sei degli otto donatori (uno di loro ne ha fatte tre) sono multimiliardari.

Dopo quella del fondatore di Microsoft, la donazione piu' elevata e' stata quella di Ann e John Doerr, che hanno versato 1,1 miliardi di dollari alla Stanford University attraverso la loro Fondazione Benificus per lanciare la Stanford Doerr School of Sustainability, con l'obiettivo di affrontare le sfide climatiche e di sostenibilità più urgenti. Al terzo posto ci sono invece Jackie e Mike Bezos, la madre e il patrigno del fondatore di Amazon Jeff Bezos. La coppia ha donato al Fred Hutchinson Cancer Center 710,5 milioni di dollari attraverso la loro Bezos Family Foundation per costruire 36 laboratori e una grande struttura per la ricerca. (ANSA).