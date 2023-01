Uganda: calca in centro commerciale a Capodanno, 9 morti

(ANSA) - KAMPALA, 01 GEN - Almeno nove persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite per la calca durante i festeggiamenti del nuovo anno in un centro commerciale della capitale ugandese Kampala: lo ha reso noto questa mattina la polizia.

Dopo i fuochi d'artificio all'esterno del centro commerciale Freedom City, nel sud della capitale, "si è scatenata una calca che ha causato la morte sul colpo di cinque persone e il ferimento di molte altre", si legge in un comunicato. "I soccorsi sono arrivati sul posto e hanno trasportato i feriti in ospedale, dove è stato confermato il decesso di nove persone", ha prosegue la nota. (ANSA).