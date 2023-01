Libano: media, 'leader Hezbollah ricoverato per un ictus'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 GEN - Il segretario generale degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, "è stato ricoverato in un ospedale di Beirut a seguito ad un ictus": lo scrive il Jerusalem Post citando informazioni comparse in Libano e in Arabia Saudita delle quali, peraltro, non c'è ancora altra conferma.

Il giornale ricorda che un discorso di Nasrallah fissato per venerdi è stato annullato con un breve preavviso. In quella circostanza gli Hezbollah hanno reso noto che Nasrallah era stato colpito da un' influenza. (ANSAmed).