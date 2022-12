Ucraina: sindaco Kiev, un morto e diversi feriti in raid

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in seguito a una serie di attacchi aerei lanciati dalle forze russe in tutta l'Ucraina, compresa la capitale Kiev. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, scrive il Guardian, precisando che una persona è morta nel distretto di Solomyansk. A Solomyan, nel sud-ovest della città, almeno tre donne sono state trasportate in ospedale.

Un hotel e un'abitazione sono stati colpiti da missili, secondo il vice capo del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko.

Nella prima raffica di attacchi sarebbero state udite dieci esplosioni.

Klitschko ha detto che altri attacchi hanno colpito i quartieri di Pechersk e Holosiivsk, nella parte centrale e occidentale della città. Molte zone hanno interrotto preventivamente la corrente elettrica prima che i missili colpissero il Paese, dopo che era stato emesso un allarme all'ora di pranzo. Tra le altre aree prese di mira ci sono le città di Khmelnytskyi e Zaporizhzhia e l'oblast di Kharkiv, scrive il Kyiv Independent. (ANSA).