Seul, Corea Nord lancia un nuovo missile balistico

La Corea del Nord oggi ha lanciato un missile balistico a corto raggio nel Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone. Lo ha riferito l'esercito sudcoreano. E' il secondo test consecutivo in due giorni, ed il missile è stato lanciato dalla zona di Yongseong, nell'area della capitale Pyongyang, ha aggiunto lo Stato Maggiore di Seul. Le tensioni militari nella penisola coreana sono aumentate bruscamente nel 2022, quando il Nord ha condotto test di armamento quasi ogni mese, compreso il lancio del suo missile balistico intercontinentale più avanzato di sempre.

Ieri Pyongyang aveva lanciato altri tre missili balistici a corto raggio, all'indomani del test effettuato dalla Corea del Sud di un veicolo di lancio spaziale a combustibile solido. Nei giorni precedenti cinque droni nordcoreani avevano fatto incursione nello spazio aereo del Sud. Un fatto mai accaduto negli ultimi cinque anni, e per il quale il ministro della difesa di Seul era stato costretto a scusarsi. L'esercito, infatti, non era riuscito ad abbattere neanche uno di quei droni, nonostante l'invio di jet. (ANSA-AFP).