Kiev, a Capodanno coprifuoco e niente fuochi d'artificio

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Per la notte di Capodanno a Kiev non sarà annullato il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e i fuochi d'artificio saranno vietati: lo ha comunicato l'amministrazione della capitale ucraina ricordando ai cittadini di pianificare in anticipo il rientro a casa per il 31 dicembre.

Le restrizioni riguardano anche il divieto di fermarsi per strada e in altri luoghi pubblici fuori dagli orari consentiti, così come l'indicazione di raggiungere i rifugi più vicini in caso di allarme aereo. (ANSA).