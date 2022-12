Missili russi su Leopoli, Kharkiv, Odessa, città in blackout

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Esplosioni vengono segnalate dai governatori e dai sindaci oltre che a Kiev anche a Leopoli (nell'ovest dell'Ucraina), che si trova lontano dalla linea del fronte, a Kharkiv, (a est), Odessa (a sud), Sumy (nord-est). Lo riportano agenzie e tv ucraine.

Interruzioni di corrente sono state annunciate nelle regioni di Odessa, Dnipropetrovsk e Kryvyi Rih. Il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak ha scritto su Twitter che oltre 120 missili sono stati lanciati in Ucraina questa mattina dalla Russia: "Oltre 120 missili lanciati dal 'malvagio mondo russo' per distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa". (ANSA).