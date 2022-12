Israele: Netanyahu, lotta a nucleare Iran e accordi pace

(ANSA) - TEL AVIV, 29 DIC - Il nuovo governo israeliano si prefigge tre obiettivi principali di lungo termine: la neutralizzazione degli sforzi dell'Iran di dotarsi di un potenziale nucleare; lo sviluppo di infrastrutture nazionali, fra cui una ferrovia fra la Galilea ed Eilat per treni molto veloci; e l'estensione degli accordi di Abramo con i Paesi arabi per mettere fine al conflitto nella Regione: lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu presentando oggi alla Knesset il suo sesto governo.

Il dibattito si svolge in un'atmosfera infuocata fra gli applausi scroscianti dei suoi sostenitori e gli slogan di protesta dei deputati dell'opposizione. (ANSA).