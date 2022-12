Zelensky,ricostruzione sarà più grande progetto economico Europa

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra sarà il più grande progetto economico dell'Europa. A dichiararlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi ha tenuto un discorso alla Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) sulla politica interna ed estera, facendo un bilancio dell'anno trascorso. Il discorso è stato riportato dal parlamentare Yaroslav Zhelezniak, citato dall'Ukrainska Pravda.

Per la ricostruzione, il leader ucraino ha chiesto ai parlamentari di sviluppare una legislazione per stimolare le imprese ad entrare nel mercato ucraino.

Il discorso di Zelensky è durato 52 minuti. Oltre a lui, hanno partecipato il governo al completo, il comandante in capo delle forze armate ucraine e anche diplomatici stranieri, membri dell'esercito e familiari dei soldati caduti.

Nel suo discorso, Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina è diventata uno dei leader del mondo libero e ha aiutato l'Occidente a reinventarsi e a smettere di temere la Russia.

Zelensky ha aggiunto che il complesso militare e industriale ucraino sarà uno dei più progrediti, e l'obiettivo dell'Ucraina sarà ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina e liberare tutti i suoi cittadini che sono ora prigionieri dei russi, sottolineando che finora, l'Ucraina ha liberato 1.456 persone dall'inizio della guerra.

Il presidente ha poi aggiunto che è importante evitare che milioni di ucraini fuggiti all'estero diventino rifugiati e fare tutto il necessario per farli tornare. "Il numero di navi ammiraglie nel Mar Nero è diminuito, e il famigerato ponte (di Crimea) sta diventando una via di fuga dalla Russia... ammesso che venga utilizzato", ha dichiarato Zelensky, secondo quanto riferito da Zhelezniak. (ANSA).