Sudafrica, sale a 26 morti bilancio dell'esplosione autocisterna

(ANSA) - JOHANNESBURG, 28 DIC - Il bilancio delle vittime dell'esplosione di un'autocisterna vicino a Johannesburg in Sudafrica è salito a 26. Lo hanno annunciato le autorità locali.

Otto persone sono morte per le ferite riportate nelle ultime 48 ore.

"Abbiamo perso 26 persone in questa tragedia", ha detto il premier della provincia di Gauteng, Panyaza Lesufi.

L'incidente è avvenuto sabato scorso quando un camion pieno di benzina è rimasto bloccato in un tunnel vicino a un ospedale a Boksburg, a circa 40 chilometri a est di Johannesburg.

L'incidente "ha provocato un'enorme esplosione che ha causato ingenti danni" in un raggio di 500 metri, secondo le autorità sanitarie provinciali. (ANSA).