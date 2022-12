Qatar: Tarabella, 'risponderò ai pm, mai accorto di nulla'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 DIC - "Non ho notizie su quando la giustizia mi chiamerà. Ho lavorato molto con Panzeri e con l'assistente di Cozzolino (Francesco Giorgi, ndr), il quale era un po' il capo delle emergenze sui diritti umani e dunque capisco che sarò chiamato per testimoniare. Risponderò con franchezza a tutte le domande che mi faranno". Lo ha detto l'eurodeputato belga Marc Tarabella in un intervista a Tgcom24 sul Qatargate, che andrà in onda questa sera.

Alla domanda se l'eurodeputato - sospeso dal partito socialista belga dopo l'inizio dell'inchiesta - si fosse accorto dei movimenti illeciti oggetto del Qatargate, Tarabella ha risposto con un netto: "no, mai accorto di nulla". (ANSA).