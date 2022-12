Colloquio tra Zelensky e ceo BlackRock per ricostruire l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e l'amministratore delegato della più grande società di investimenti al mondo BlackRock, Larry Fink, hanno discusso del coordinamento di potenziali investitori per la ricostruzione dell'Ucraina. L'incontro si è svolto in videoconferenza, riferisce Ukrinform, citando il servizio stampa del presidente.

Secondo gli accordi preliminari tra Zelensky e Fink, il team di BlackRock sta lavorando da diversi mesi a un progetto per consigliare il governo ucraino su come strutturare i fondi per la ricostruzione del Paese. I due hanno concordato di concentrarsi nel breve termine sul coordinamento degli sforzi di tutti i potenziali investitori e partecipanti alla ricostruzione del Paese, incanalando gli investimenti nei settori più rilevanti e d'impatto dell'economia ucraina.

Il presidente ha ringraziato Fink per il lavoro del team di professionisti che BlackRock ha formato per strutturare i progetti di ricostruzione. Il ministero dell'Economia ha firmato un memorandum d'intesa con BlackRock per concordare un quadro di assistenza consultiva per lo sviluppo di una piattaforma speciale per attrarre capitali privati. (ANSA).