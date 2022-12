A Odessa si smantella il monumento a Caterina La Grande

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Le autorità della città di Odessa hanno iniziato a smantellare un monumento a Caterina la Grande, l'imperatrice russa che fondò la città alla fine del XVIII secolo. Lo riporta il Guardian.

Il monumento fu eretto per la prima volta nel 1900, ma fu abbattuto nel 1920 dopo la presa di potere bolscevica. È stato restaurato e riaperto nel 2007.

Dopo la rivoluzione di Maidan del 2014, il parlamento ucraino ha approvato una legge di "decomunistizzazione" che prevedeva la rimozione delle statue di Lenin e di altre figure politiche sovietiche.

Il mese scorso, il parlamento locale ha votato per lo smantellamento della statua e di un'altra dedicata al generale Alexander Suvorov. Le autorità intendono conservare i monumenti in un museo della città. (ANSA).