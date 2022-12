Taiwan ha deciso di prolungare il servizio militare obbligatorio da 4 mesi a un anno. Lo ha annunciato la presidente Tsai Ing-wenen, sottolineando che l'isola deve prepararsi di fronte alle minacce crescenti della Cina.

"Il servizio militare attuale di 4 mesi non è sufficiente per rispondere alla situazione in costante e rapida evoluzione", ha dichiarato in una conferenza stampa. "Abbiamo deciso di ristabilire il servizio militare di un anno a partire dal 2024".