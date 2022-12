Putin incontra Lukashenko al museo di San Pietroburgo

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Nel corso di un colloquio informale questa mattina con il presidente russo Vladimir Putin siamo riusciti a mettere a punto molte questioni. Alcuni Stati impiegano anni per farlo", ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko che stamani ha incontrato Putin al Museo di San Pietroburgo, dopo il meeting di ieri sera, come riporta l'agenzia di stampa bielorussa Belta.

"Anche se ci teniamo sempre in contatto, di tanto in tanto emergono alcuni problemi, quindi dobbiamo affrontarli e prendere le decisioni necessarie per affrontarli in modo più efficiente", ha affermato il presidente russo, citato da Belta. Putin ha invitato il presidente bielorusso a una colazione di lavoro al Museo per discutere delle relazioni bilaterali: "Continueremo la nostra comunicazione in un'atmosfera così informale in questo luogo meraviglioso", ha affermato. (ANSA).