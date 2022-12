Kenya: cittadini bocciano i primi 100 giorni del governo Ruto

(ANSA) - NAIROBI, 27 DIC - I primi cento giorni di governo del presidente del Kenya William Ruto hanno ottenuto un voto insufficiente da parte dei cittadini, rispetto a quello che aveva promesso in campagna elettorale. Lo rivela un sondaggio condotto dalla società Infotrak, che ha preso in esame la governance, l'economia, il progresso sociale, lo sviluppo delle infrastrutture e gli affari esteri.

La valutazione più bassa, secondo i media nazionali, riguarda il raggiungimento degli obiettivi economici dei primi tre mesi, sui quali il campione di 840 keniani intervistati ha dato un voto inferiore a 5. Ruto ha ottenuto un punteggio basso anche per l'accessibilità al cibo, la riduzione del costo della vita e il miglioramento della vita dei lavoratori a basso reddito.

In totale, illustra Infotrak, il presidente ha ottenuto un punteggio pari a 5,2. Il costo della vita in Kenya, misurato attraverso il tasso di inflazione, è salito dall'8,5% di agosto al 9,5% di fine novembre, con l'inflazione dei generi alimentari al 15,3% e quella dei carburanti al 13,8%, come riporta il sito Citizen Digital. (ANSA).