Iran: manifestanti, 'abusi e molestie sessuali durante arresti'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Uomini e donne costretti a denudarsi di fronte agli agenti, toccati sui genitali, minacciati di stupro e in alcuni casi, violentati. Sono le storie strazianti raccontate a Iran International da alcuni manifestanti che hanno subito molestie sessuali e violenze mentre erano detenuti dalle forze di sicurezza in Iran.

Vittime di sesso maschile e femminile, tra cui alcuni di appena diciotto anni, hanno riferito che la violenza sessuale contro i manifestanti detenuti è piuttosto diffusa. Le loro storie "sono molto difficili da verificare a causa della paura delle vittime di rivelare informazioni personali e di ritorsioni contro di loro e le loro famiglie", sottolinea Iran International.

Una delle vittime ha detto che lei e altri arrestati sono stati denudati di fronte agli ufficiali della guarnigione di Vali Asr a Teheran, palpeggiati nella zona genitale, spruzzati con acqua fredda e colpiti con taser per costringerli a rilasciare "confessioni" contro se stessi e gli altri. "Ci hanno minacciato di stupro", ha raccontato la vittima, liberata su cauzione dopo venti giorni. "C'erano due agenti donne e due uomini nel furgone. L'uomo ci ha perquisito nel modo più disgustoso", ha raccontato un'altra donna di Teheran.

Una vittima nella città di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, ha detto che lei e altre undici persone sono state spogliate di fronte ad agenti e poi costrette ad accovacciarsi mentre gli ufficiali "ridevano". Altre hanno riferito di essere state toccate durante l'arresto e gli interrogatori, e minacciate di stupro contro di loro o i loro familiari. E ci sono alcune segnalazioni di violenze molto peggiori: secondo quanto riferito, Armita Abbasi, una giovane donna di 20 anni, è stata violentata brutalmente dopo essere stata arrestata il 10 ottobre. È stata portata in un ospedale di Karaj il 18 ottobre dalle forze di sicurezza con ferite multiple tra cui emorragia interna, testa rasata e prove di stupro ripetuto.

Gli episodi - riferisce Iran International - sono stati segnalati da centri di detenzione, prigioni e talvolta in luoghi al di fuori del sistema ufficiale come magazzini in diverse grandi città. (ANSA).