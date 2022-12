Il numero delle vittime della tempesta artica in Usa sale a 64

(ANSA) - WASHINGTON, 27 DIC - Sale a 64 il bilancio delle vittime della tempesta artica che sta flagellando in questi giorni gli Stati Uniti. Lo riporta Msnbc precisando che la zona più colpita resta quella di Buffalo, nello stato di New York, dove le persone morte sono aumentate a 28. Nella città ci sono ancora 4.000 case senza elettricità e riscaldamento e il servizio meteo avverte che nelle prossime ore cadranno fino a 20 cm di neve.

Il 'bomb cyclone ha provocato vittime anche in altri 12 stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin.

