Il discorso di Natale di re Carlo ha fatto record di ascolti

(ANSA) - LONDRA, 27 DIC - Il primo messaggio di Natale in cui re Carlo III si è rivolto ai suoi sudditi ha fatto il record di ascolti nel Regno Unito: lo hanno visto 10,7 milioni di telespettatori. Il discorso, ripreso come di consueto dalla Bbc e trasmesso anche sugli altri canali televisivi, non solo ha eclissato qualsiasi altro programma della giornata, ma è stato il più seguito dagli anni Novanta, superando anche l'ultimo della defunta regina Elisabetta, registrato un anno fa e visto da 9 milioni di persone.

Questo è un ulteriore segnale della popolarità di Carlo che nel corso del suo intervento dalla Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, dove riposano sua madre e suo padre, ha reso omaggio alla sovrana scomparsa l'8 settembre e ricordato i tanti britannici in difficoltà per il caro vita e bollette. Si chiude così un anno con audience record legati alla famiglia reale: le solenni esequie di Elisabetta II sono state viste in tv da 28 milioni di persone solo in Gran Bretagna. (ANSA).