Usa: governatrice New York, la tempesta del secolo non è finita

(ANSA) - WASHINGTON, 26 DIC - "La tempesta del secolo non è finita". Lo ha detto Kathy Hochul, la governatrice dello stato di New York, uno dei più colpiti dall'ondata di gelo che sta flagellando gli Usa in questi giorni. La democratica, riportano i media americani, ha annunciato la proroga del divieto alla circolazione nella contea di Erie, dove si trova Buffalo, per tutta la giornata di oggi.

Solo nello stato di New York la tempesta invernale ha provocato 30 delle 50 vittime totali. (ANSA).