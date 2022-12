Salgono a 5 le ong che chiudono le attività in Afghanistan

(ANSA) - LONDRA, 26 DIC - Sono salite a cinque le organizzazioni non governative che hanno sospeso le operazioni in Afghanistan dopo che i governanti talebani hanno ordinato a tutte le ong di interrompere il lavoro del personale femminile.

L'ultima in ordine di tempo ad annunciare la sospensione è stato Christian Aid, ente di beneficenza britannico che "sta cercando di fare chiarezza su questo annuncio e ha sollecitato le autorità a revocare il divieto", ha dichiarato in una nota il capo dei programmi globali Ray Hasan.

Le altre ogn sono Save the Children, il Consiglio norvegese per i rifugiati, Care e l'International Rescue Committee.

Quest'ultima fornisce risposte di emergenza nei settori della sanità e dell'istruzione e impiega 3.000 donne in tutto l'Afghanistan. (ANSA).