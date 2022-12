Profughi Rohingya in mare 'per un mese' approdano in Indonesia

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un vecchio barcone di legno alla deriva, con il motore fuori uso e con a bordo 57 profughi musulmani Rohingya, tutti maschi, fuggiti settimane fa dalla Birmania dove sono perseguitati, è approdato sulla costa della provincia di Aceh a Sumatra, in Indonesia. I profughi - scrive la Bbc - sono tutti stremati e affamati e almeno tre di essi sono stati ricoverati in ospedale.

Non è stato chiarito se il barcone sia quello alla deriva con circa 150 Rohingya diretto verso la Malaysia e di cui si sono perse le tracce in mare al largo delle isole Andamane (India) e che una settimana fa, contattato via telefono satellitare, dichiarò di essere rimasto a corto di cibo e di acqua, con la conseguente morte di alcune persone a bordo, inclusi alcuni bambini.

Non è stato chiarito quando il barcone sia partito e da dove, se cioè dai campi profughi in Bangladesh - distanti circa 1.900 km dalla costa occidentale di Sumatra - o dallo stato birmano di Rakhine, dove vive la minoranza musulmana perseguitata dei Rohingya, un po' più a sud. "Loro dicono di essere rimasti in mare alla deriva per almeno un mese", ha detto un portavoce delle autorità locali indonesiane, che ha aggiunto che il barcone è stato sospinto dal vento. (ANSA).