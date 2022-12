Parigi: l'assassino dei curdi incriminato e spedito in carcere

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - L'uomo di 69 anni accusato di aver ucciso tre curdi e ferito altre tre persone venerdì a Parigi è stato incriminato e incarcerato. L'assalitore, un ex ferroviere di nazionalità francese che ha riconosciuto di provare "un odio patologico verso gli stranieri", è stato incriminato da un giudice istruttore per omicidio e tentato omicidio per motivi di razza, etnia, nazione o religione, nonché per acquisto e detenzione illegale di armi, hanno riferito fonti giudiziarie citate dalla France Presse. (ANSA).