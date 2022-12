Covid: Xi, serve linea difesa per salvare vite

(ANSA) - PECHINO, 26 DIC - In Cina, dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid, "di fronte alla nuova situazione occorre lanciare una campagna sanitaria più mirata, rafforzare una linea di difesa comunitaria per la prevenzione e il controllo delle epidemie e proteggere efficacemente la vita delle persone, la sicurezza e la salute". E' quanto si legge in una direttiva del presidente cinese Xi Jinping ai funzionari del Paese, citata dalla tv di Stato, nel primo intervento dopo l'allentamento delle restrizioni.

Da allora, la Cina registra la curva di infezione più alta a livello mondiale, con alcuni studi che stimano il rischio di oltre 1 milione di morti nei prossimi mesi. (ANSA).