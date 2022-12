Usa: Texas invia tre bus di migranti a casa di Kamala Harris

(ANSA) - NEW YORK, 25 DIC - Tre pullman carichi di migranti sono stati inviati di fronte alla casa della vicepresidente Kamala Harris alla vigilia di Natale. I tre bus sono partiti dal Texas e sono arrivati al Naval Observatory, a Washington dove Harris vive, in un freddo gelido. I migranti sono stati subito soccorsi con coperte e cibi caldi e trasportati in una chiesa nelle vicinanze. Il Texas è alle prese con una nuova ondata di arrivi di immigrati che cercano di entrare negli Stati Uniti e negli ultimi giorni, a causa del gelo che si è abbattuto sugli Stati Uniti, i soccorsi sono resi più complicati per la mancanza di strutture idonee ad accoglierli. (ANSA).