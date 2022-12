Cina, esercitazioni nello spazio aereo e marittimo vicinoTaiwan

(ANSA) - PECHINO, 25 DIC - La Cina ha affermato di aver condotto oggi esercitazioni militari vicino a Taiwan, in risposta a "provocazioni" e "collusioni" tra gli Stati Uniti e le autorità dell'isola. Non è stato specificato il numero di dispositivi mobilitati, né la localizzazione esatta di queste manovre. L'Esercito popolare di liberazione "ha condotto esercitazioni congiunte interforze di preparazione al combattimento nello spazio marittimo e aereo intorno all'isola di Taiwan", ha affermato in una nota Shi Yi, portavoce del Teatro orientale di operazioni. "Questa è una risposta ferma alla crescente collusione tra gli Stati Uniti e le autorità taiwanesi e alle loro provocazioni", ha aggiunto. (ANSA).