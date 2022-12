Allarme aereo in Ucraina, sirene suonano a Kiev a Natale

"Questa mattina è stato lanciato un allarme aereo in Ucraina. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. A darne notizia è anche il Guardian precisando che "le sirene stanno suonando a Kiev e in altre regioni ucraine". L'amministrazione comunale della capitale ucraina ha esortato le persone a recarsi nei rifugi dopo l'annuncio dell'allerta aerea. Anche il sindaco di Mykolaiv, nel sud del paese, ha avvertito dell'allarme aereo.

Ucraina, solo macerie ed edifici distrutti in un piccolo villaggio vicino a Kherson

KIEV: 'RESPINTI ATTACCHI RUSSI A KHARKIV, LUGANSK E NEL DONETSK

"Le forze ucraine hanno respinto nella giornata di ieri diversi attacchi russi in varie località dell'oblast di Kharkiv, in quello del Lugansk e nella regione del Donetsk. Lo riporta il Kyiv Independent. A darne l'annuncio è stato oggi lo stato maggiore delle forze armate ucraine riferendo inoltre che l'esercito russo ha lanciato cinque missili oltre 90 attacchi contro l'Ucraina, causando vittime civili e colpendo le infrastrutture. E sempre ieri in un altro attacco russo al centro della città di Kherson sono morti almeno dieci civili e ne sono rimasti feriti altri 55, diciotto dei quali sono in gravi condizioni, secondo il governatore dell'Oblast di Kherson, Yaroslav Yanushevych. Le forze ucraine hanno colpito quattro zone di comando russe, un sistema missilistico antiaereo S-300 e altri tre siti strategici.

Ucraina, Zelensky: 'Risponderemo al terrorismo russo'

"Le truppe russe hanno ferito sette civili nella regione del Donetsk". Lo ha annunciato oggi il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, riferisce Ukrinform. "Il 24 dicembre, i russi hanno ferito sette civili nella regione del Donetsk: cinque a Bakhmut, uno a Maksymilianivka e un altro a Predtechyne", ha precisato Kyrylenko, osservando che al momento è impossibile stabilire il numero esatto di vittime a Mariupol e Volnovakha.