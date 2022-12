Afghanistan: le ong fanno il punto dopo il divieto dei talebani

Alti funzionari delle Nazioni Unite e decine di ong che operano in Afghanistan si incontrano oggi per discutere la via da seguire dopo che i talebani hanno ordinato a tutte le organizzazioni non governative di interrompere il lavoro con le donne o rischiare la sospensione della loro licenza.

I talebani hanno spiegato da parte loro di aver preso questa decisione dopo aver ricevuto "gravi lamentele" secondo cui le donne che lavorano in queste ong non rispettavano l'uso del velo islamico.