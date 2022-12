Hong Kong, a metà gennaio riapre il confine con la Cina

(ANSA) - HONG KONG, 24 DIC - Hong Kong intende riaprire il confine con la Cina entro metà gennaio, ha annunciato sabato il capo dell'esecutivo John Lee al ritorno da una visita a Pechino.

Il confine è chiuso da tre anni a causa della strategia cinese 'zero Covid' con alcune delle restrizioni più draconiane al mondo per far fronte alla pandemia.

Ma all'inizio di dicembre, a seguito delle proteste, Pechino ha posto fine alla maggior parte delle rigide misure sanitarie, rimuovendo quarantene e restrizioni ai viaggi con un enorme impatto sull'economia. Da allora i casi di Covid in Cina sono esplosi, saturando ospedali e obitori. Nonostante la situazione sanitaria, "il governo centrale ha deciso di riaprire completamente il confine, in modo graduale e ordinato", ha detto Lee ai giornalisti al suo arrivo in aeroporto. Le autorità locali su entrambi i lati del confine presenteranno una proposta, per l'approvazione di Pechino, "con l'intenzione di attuarla entro metà gennaio", ha aggiunto. (ANSA).