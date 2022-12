Giappone: sulla tavola del Natale spopola il pollo fritto

(ANSA) - TOKYO, 24 DIC - È ancora il pollo - meglio se fritto - il cibo preferito in Giappone a Natale, confermando un trend di lungo corso iniziato per caso quasi 50 anni fa. Lo rivela una recente indagine condotta dalla società di ricerca Locoguide tra oltre 2.700 commensali: il 33,3% delle persone preferisce mangiare la pietanza fritta, il 32% nella versione arrosto, e nel 22,8% dei casi nello stile locale chiamato 'Karaage', prima marinato e poi panato con farina e fecola.

La popolarità del pollo fritto in Giappone è cresciuta nel corso degli anni, dopo una campagna pubblicitaria di successo nel 1974, sponsorizzata da una celebre catena statunitense del fast food, e tramandatasi fino ad oggi. L'azienda è solita ricevere gli ordinativi fino a due mesi in anticipo per soddisfare tutte le richieste tra la Vigilia e il 25 dicembre, giorni in cui si formano lunghe code attorno ai propri store. Un successo che ogni anno viene capitalizzato anche dai supermercati giapponesi e le sedi dei "konbini store", i negozi stile emporio aperti giorno e notte, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, festività comprese; così come dai ristoranti coreani, che sfruttano la popolarità delle serie televisive e dei gruppi musicali del K-Pop per promuovere le loro ricette sempre a base di pollo fritto.

Moda di Natale che almeno quest'anno non sarà intaccata dall'aumento generalizzato dell'inflazione, raccontano i media nipponici. Una delle principali catene dei kombini, infatti, ha assicurato che manterrà il prezzo del prodotto più popolare a 198 yen (1,40 euro) almeno fino a quest'anno. Il sondaggio della società di ricerca segnala anche come l'86,2% delle persone preferisca trascorrere il giorno di Natale a casa, complice il fatto che la festività coincide con il fine settimana, e il 60% di loro con ogni probabilità ordinerà cibo da asporto, con una larga preferenza di pollo (81,4%), seguito dalla pizza al 33%, e dal sushi al 31,7%. Analogo discorso per il dolce tradizionale di Natale, nel 72,4% dei casi costituito dalla torta con la panna e le fragole, che si richiama alla bandiera giapponese, ed è talmente diffusa da essere celebrata anche in un apposito emoji. (ANSA).