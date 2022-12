India: la marcia di Rahul Gandhi arriva domani a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 23 DIC - Arriva domani a Delhi la Bharat Jodo Yatra, la marcia di Rahul Gandhi e del partito del Congresso, partita il 7 settembre dalla città del sud dove venne assassinato il padre, Rajiv Gandhi.

Il figlio di Sonia Gandhi, arrivato a quasi centoventi giorni di cammino nella sua iniziativa, che mira a "riunire il Paese" entrerà alle 6.30 nel territorio della capitale, accompagnato dai 140 militanti che lo seguono dal primo giorno, attraverso la frontiera di Badarpur, che separa Delhi dallo stato confinante dell'Haryana. Procedendo col suo passo spedito raggiungerà Ashram, zona della città molto frequentata, dove si concluderà la prima parte della giornata. Prima di riprendere il percorso, accompagnato dai leader del partito, Rahul renderà omaggio ai memoriali del Mahatma Gandhi e degli altri padri della patria.

La seconda fase della marcia riprenderà all'1.30 e si concluderà al Forte Rosso, uno dei luoghi simbolo della capitale indiana.

I responsabili del Partito del Congresso fanno sapere che più di 140 mila persone hanno fatto domanda online per essere ammesse nelle aree attraversate dalla marcia. La polizia ha anticipato che i controlli saranno molto severi, sia perché la manifestazione percorrerà arterie vitali per il traffico della capitale, sia per le recenti indicazioni che impongono nuovamente l'uso delle mascherine anti-Covid nelle situazioni affollate. (ANSA).