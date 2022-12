Gb: il Sun si pente di aver pubblicato un articolo contro Meghan

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il tabloid britannico The Sun ha annunciato oggi di essersi pentito di avere pubblicato un articolo del giornalista Jeremy Clarkson che ha attaccato violentemente Meghan Markle e ha annunciato la rimozione del testo dai suoi archivi, presentando le proprie scuse.

In una notizia pubblicata la scorsa settimana, dopo la seconda puntata della serie di Netflix dedicata al principe Harry e a sua moglie Meghan che accusano la stampa in particolare di razzismo, Jeremy Clarkson ha espresso tutto il suo livore nei confronti della duchessa di Sussex. Lo riporta la Bbc.

"La odio. (...) Di notte non riesco a dormire e resto sdraiato lì, stringendo i denti e sognando il giorno in cui sfilerà nuda per le strade di ogni città del Regno Unito, mentre la folla grida 'Vergogna' e le getta addosso escrementi", ha scritto il reporter. L'articolo ha provocato un numero record di denunce (più di 20.000) all'autorità di regolamentazione della stampa britannica e numerose condanne da parte di personaggi pubblici.

Il Sun aveva rimosso l'articolo lunedì dal suo sito web, su richiesta del suo stesso autore, che aveva invocato su Twitter "un maldestro riferimento alla serie Game of Thrones". Il giornalista si è detto "inorridito per aver causato così tanto dolore" promettendo che sarà "più attento in futuro".

In una delle sequenze più significative di Game of Thrones, un personaggio femminile è costretta a camminare per le strade nuda mentre le persone le gettano addosso della spazzatura.

(ANSA).