Gb: donazioni in memoria della regina date in beneficenza

(ANSA) - LONDRA, 23 DIC - Il denaro donato in memoria della regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre scorso, è stato dato in beneficenza da Carlo III a una associazione che aiuta le persone in difficoltà nel pagare il riscaldamento e l'elettricità, la Fuel Bank Foundation. E' quanto si legge sul sito della Bbc, secondo cui Buckingham Palace non ha rivelato l'importo delle donazioni arrivate dopo la morte della sovrana.

Matthew Cole, a capo della fondazione, ha affermato che l'aiuto economico fornirà una tregua per "la crisi energetica e del costo della vita" tanto sofferta da milioni di britannici. Il Regno Unito è infatti alle prese con un difficile momento contrassegnato dal malcontento popolare per le bollette salite a livelli record e i forti contraccolpi dell'inflazione, oltre alla serie di scioperi annunciati da diverse categorie anche per le imminenti festività natalizie per chiedere un adeguamento salariale. Nel periodo di lutto nazionale seguito alla scomparsa di Elisabetta II erano state inviate alla famiglia reale dai sudditi non solo lettere e messaggi di condoglianze ma anche donazioni in denaro. (ANSA).