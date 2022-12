Protesta donne a Kabul contro bando università, arresti

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Sono almeno 5 le donne arrestate a Kabul: oltre una ventina avevano inscenato una protesta contro il bando alle università imposto dai Talebani nei giorni scorsi.

Lo riferisce Bbc, precisando che tra le persone finite in manette ci sono anche tre giornalisti.

I video postati online mostrano oltre venti donne in hijab in corteo lungo le strade della capitale, con striscioni e slogan.

Poi, riferiscono i testimoni sono scattati gli arresti. (ANSA).