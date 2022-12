La Scozia approva legge gender free tra più liberal al mondo

(ANSA) - LONDRA, 22 DIC - E' stato approvato oggi in ultima lettura dal parlamento locale di Edimburgo - dominato dall'Snp indipendentista e progressista della first minister Nicola Sturgeon - il controverso Gender Recognition Act: progetto di legge senza precedenti a livello internazionale destinato a rendere più facile in Scozia il libero cambiamento anagrafico di genere sessuale secondo le preferenze individuali del momento anche rispetto alle altre nazioni del Regno Unito. L'iniziativa ha ottenuto 86 sì e 39 no, non senza un'inedita fronda di 9 deputati della maggioranza dell'Snp nell'assemblea di Holyrood.

Il progetto prevede fra l'altro di abbassare da 18 a 16 anni l'età minima per richiedere un Gender Recogntion Certficate (Grc) e il via libera è stato accolto dalla protesta di un picchetto di contestatori al grido di "vergognatevi". (ANSA).