India: test di negatività al Covid per i visitatori al Taj Mahal

(ANSA) - NEW DELHI, 22 DIC - Un test negativo al Covid sarà obbligatorio per tutti i visitatori, sia indiani sia stranieri, che intendano accedere al Taj Mahal, il più popolare monumento indiano.

La decisione, presa oggi dal Dipartimento di Salute Pubblica della città di Agra è stata annunciata dal direttore Anil Satsangi, con la motivazione dell'allerta crescente nel paese per una nuova diffusione del contagio come accaduto in Cina e per seguire gli inviti del ministero alla Salute di Delhi, che ha fatto appello al ripristino delle misure di precauzione in vista delle festività di fine anno.

Oggi il primo ministro Modi ha presieduto a Delhi una riunione ad alto livello sulla situazione del Covid nel paese.

"Nessun allarme, ma opportuno tornare a usare le precauzioni, come mascherine e igienizzanti".