Orban, 'necessari colloqui Russia-Usa per pace in Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Colloqui fra Russia e Stati Uniti sono "necessari per risolvere il conflitto in Ucraina", più che un dialogo Mosca-Kiev, secondo il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, che ha implicitamente offerto Budapest come terreno neutro per ospitare eventuali negoziati. Orban, citato dall'agenzia russa Tass, ha detto in conferenza stampa: "Ciò di cui c'è veramente bisogno (per fare cessare la guerra) non solo colloqui fra Russia e Ucraina ma Russia e Usa. Alla domanda se intendesse offrire l'Ungheria come luogo per i negoziati, Orban ha confermato, aggiungendo: "Ma la cosa importante è che questi colloqui abbiano luogo davvero". (ANSA).