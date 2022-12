Argentina: morta Madre de Plaza de Mayo, Haydée Gastelú

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 DIC - Haydée Gastelú Garcia Buela, storica Madre di Plaza de Mayo, fra le prime a sfidare la dittatura argentina alla ricerca del figlio scomparso, è morta ieri a Buenos Aires all'età di 94 anni.

Da qualche tempo presidente del movimento delle Madri di Plaza de Mayo-Linea Fundadora, Haydée Gastelù era stata giorni fa ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da un ictus.

Un delle ultime a salutarla in ospedale è stata Tay Almeida, compagna di tante battaglie per i diritti umani, che ha dichiarato ai media: "Se ne è andata un'altra Madre! E che Madre! Il dolore è enorme!".

Via Twitter, il Segretariato per i Diritti umani del governo si è rammaricato profondamente per il decesso di una delle 14 Madri che diedero vita al movimento il 30 aprile 1977 sulla storica piazza della capitale argentina.

In un successivo tweet il Segretariato ha sottolineato che la Madre è stata "esempio di resistenza, memoria e lotta incessante per i diritti umani". E che "dopo 25 anni di ricerche Haydeé è riuscita a trovare il corpo di suo figlio Horacio, assassinato nel massacro di Fatima" I responsabili di questo - si ricorda infine - sono stati perseguiti e incarcerati". (ANSA).