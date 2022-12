Argentina: Lucentini, spero vittoria dia spinta al Paese

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - ''Quello che ho potuto vedere a Buenos Aires per la vittoria dell'Argentina ai mondiali è stato qualcosa di straordinario. Una festa di popolo . Un sentimento diffuso di felicità che ha riguardato tutto il Paese. Un Paese che ha delle difficoltà, un tasso di povertà altissimo, ma tutto ciò in queste ore è stato messo da parte, per un senso di unità totale. Spero che questo possa dare una spinta alla ripresa del Paese''. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, a margine della riunione annuale degli ambasciatori italiani alla Farnesina.

''Il Paese - ha aggiunto - sta vivendo una fase molto complicata ma è la seconda riserva di gas e di litio del mondo.

Dunque può produrre idrogeno verde grazie anche alla grande disponibilità di sole e di vento. E' una nazione importante per la transizione energetica''. ''I nostri rapporti bilaterali sono buoni - ha detto ancora anche perchè in Argentina storicamente c'è la comunità italiana più numerosa del mondo e vi operano 250 imprese italiane che occupano circa 50 mila lavoratori. Una presenza importante che vogliamo aumentare''. (ANSA).