Usa: 'gli americani tollerano la famiglia solo per 4 ore'

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - Quattro ore è il tempo massimo che un americano medio è in grado di trascorrere con la sua famiglia durante le feste di Natale prima di avere bisogno di un po' di solitudine. Lo rivela un sondaggio condotto da OnePoll e citato dal sito The Hill su 2.000 americani in partenza per trascorrere le vacanze con i propri parenti.

Il 75% degli intervistati si dice sicuro che arriverà a un punto in cui dovrà "allontanarsi dalla folla" o "nascondendosi all'interno della casa" (1 intervistato su 4) oppure "trovando una scusa e andandosene direttamente" (il 37%). Delle vacanze in famiglia preoccupa di più la "mancanza di privacy" (22%), "i parenti fastidiosi" (il 20%) e "lo psicodramma familiare" (20%). Detto questo, il 95% degli intervistati ritiene che sia importante trascorrere le vacanze con la famiglia. (ANSA).