Thailandia: recuperati 4 corpi membri equipaggio nave affondata

(ANSA-AFP) - BANGKOK, 20 DIC - I corpi di quattro membri dell'equipaggio della nave militare thailandese affondata domenica sono stati recuperati. Lo ha dichiarato il comandante in capo della Royal Thai Navy, Choengchai Chomchoengpaet, in una conferenza stampa a Bangkok. In precedenza un marinaio era stato tratto in salvo dopo 48 ore passate in mare. (ANSA-AFP).