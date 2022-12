Natale al gelo per milioni di americani. Diverse tempeste invernali si apprestano ad abbattersi nelle prossime ore, con freddo e gelo per 33 milioni di persone. A tremare è soprattutto il trasporto aereo: nei giorni più trafficati dell'anno, il rischio quello di migliaia di voli cancellari a causa del vento e della neve, attesa abbondante in molti Stati.