Germania: tribunale condanna ex segretaria lager a due anni

(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - Il tribunale distrettuale tedesco di Itzehoe ha condannato Irmgard F., 97 anni, ex segretaria del lager nazista di Stutthof, presso Danzica, a due anni con la condizionale.

"Mi dispiace per tutto quello che è successo. Mi rammarico che in quel periodo fossi proprio a Stutthof. Non posso dire altro", aveva detto Irmgard Furchner, 97 anni, durante il processo, il 6 dicembre scorso, prendendo la parola per la prima volta. La donna è colpevole di complicità in omicidio di oltre 10.500 detenuti del lager, dal giugno 1943 all'aprile 1945, quando aveva tra 18 e 19 anni. Il processo, presso il tribunale di Itzehoe, è durato 14 mesi. (ANSA).