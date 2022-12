Cina potenzia letti in terapia intensiva, aumentano malati Covid

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Cina si sta affrettando ad aumentare i posti letto di terapia intensiva, il numero di medici a disposizione e le scorte di medicinali poiché le infezioni da Covid sono in forte crescita: lo riferiscono i media statali, come riporta il Guardian.

Mentre la Cnn pubblica i dati di un nuovo studio secondo il quale la brusca uscita della Cina dalle restrizioni potrebbe causare quasi 1 milione di morti, mentre il Paese si prepara ad affrontare un'ondata di infezioni senza precedenti che si diffondono dalle grandi città alle vaste aree rurali. "L'ondata di infezioni probabilmente sovraccaricherebbe molti sistemi sanitari locali in tutto il Paese", si legge nell'analisi (realizzata da tre docenti dell'Università di Hong Kong).

La curva del numero dei casi di Coronavirus nel Paese è improvvisamente salita da circa due settimane, quando il governo in seguito alle proteste ha deciso di smantellare il rigoroso regime zero-Covid. Le autorità hanno ammesso che è "impossibile" per il sistema tenere traccia del numero di nuovi infetti e il conteggio ufficiale è in contrasto con le segnalazioni di decessi e l'aumentato lavoro delle pompe funebri. (ANSA).