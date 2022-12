Venduto all'asta il robot di E.T. per 2,45 milioni di euro

La statua animatronica originale di E.T. l'extraterrestre, utilizzata nell'omonimo film di Steven Spielberg, ha trovato un acquirente questo fine settimana per 2,6 milioni di dollari (2,45 milioni di euro). Lo rendono noto gli organizzatori della vendita.

Il lotto di punta di queste aste distribuite su due giorni e tenute da Julien's e Turner Classic Movies è stato presentato con altri 1.300 accessori cinematografici: dai guantoni da boxe di Robert De Niro in 'Toro scatenato' al martello di Thor.

Il simpatico alieno è stato uno dei personaggi più famosi della cultura pop e della fantascienza dall'uscita del grande successo 'E.T.' nel 1982. L'intero animatrone è quasi tutto articolato: i suoi occhi sporgenti, il suo lungo collo e, naturalmente, il suo dito luminoso che brilla nel film prima di pronunciare la sua frase cult "E.T., telefono casa". Altri oggetti emblematici della settima arte sono stati offerti e riscattati a caro prezzo, come il bastone con cui Charlton Heston ha spaccato in due il Mar Rosso ne "I dieci comandamenti" (448.000 dollari, circa 422.000 euro) e la scopa Nimbus 2000 di Harry Potter (128.000 dollari, circa 120.000 euro).