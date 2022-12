Usa: venti feriti per turbolenza in volo, undici sono gravi

Almeno 20 persone che si trovavano a bordo di un volo della Hawaiian Airlines sono rimaste ferite, di cui 11 in modo grave, a causa di una violenta turbolenza che ha colpito l'aereo ieri quando stava per iniziare la fase di discesa verso Honolulu.

Secondo quanto riporta Nbc News, che cita funzionari della compagnia aerea, l'incidente è avvenuto a un' altitudine di circa 11.000 metri. Il volo 35 era partito da Phoenix, in Arizona, e mancavano circa 30 minuti al suo atterraggio all'aeroporto internazionale Daniel K. Inouye. A bordo dell'Airbus A330 c'erano 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, inclusi i due piloti.

Tra i feriti c'è anche un bimbo di 14 mesi, mentre tre sono assistenti di volo. (ANSA).