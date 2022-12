Tunisia: autorità elezioni, doppio turno in 133 collegi su 161

(ANSA) - TUNISI, 19 DIC - In attesa della pubblicazione dei risultati preliminari delle elezioni parlamentari in Tunisia, che verranno resi noti in serata, il portavoce dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, ha dichiarato all'agenzia Tap che in 133 collegi elettorali ci sarà un secondo turno di voto, a causa del fatto che in questi collegi con più candidati, nessuno ha ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti. Solo l'8,8% degli aventi diritto si è presentato ai seggi al primo turno.

Secondo la legge elettorale i 161 deputati dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo sono eletti in 151 collegi uninominali in Tunisia e 10 all'estero, con un sistema di scrutinio uninominale a uno o due turni. Per 19 collegi con un solo candidato ovviamente non verranno svolti i ballottaggi. Dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del primo turno, sarà la volta di eventuali ricorsi e controricorsi per arrivare il 19 gennaio ai risultati definitivi, mentre i ballottaggi si terranno ad inizio febbraio, secondo quanto annunciato dall'Isie.

La campagna elettorale per il secondo turno partirà il 20 gennaio. I risultati definitivi del primo e secondo turno saranno annunciati il 3 marzo 2023, ha precisato il portavoce.

(ANSA).